موجز الاقتصاد اليوم.. افتتاح مجمع للصناعات الكهربائية بالإسكندرية

كتبت أسماء أمين

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 7-9-2023 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية لعل أبرزها افتتاح وزير الصناعة ومحافظ الإسكندرية مجمعا للصناعات الكهربائية بـ500 مليون جنيه.

وزير الصناعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مجمعا للصناعات الكهربائية بـ500 مليون جنيه

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مجمع للصناعات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية وذلك بحضور عدد من ممثلي شركة شنت الصينية، بالإضافة إلى عدد من الاستشاريين وممثلي الشركات الرائدة في مجال الكهرباء.

وقال الوزير إن المجمع الصناعي يضم 4 مصانع لإنتاج البارات سابقة التجهيز لصناعة الباسبار واللوحات ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط، مشيرًا إلى أن المجمع مُقام على مساحة 30 ألف متر، وبلغ حجم استثماراته 500 مليون جنيه.

وأشار سمير إلى أن مساهمة نسبة المكون المحلي في إنتاج المجمع تزيد عن 70%، ويُوفر 600 فرصة عمل، لافتاً إلي أن المجمع ينتج باسبار بقدره 20 ألف متر شهريا مختلفة القدرات من 40 أمبير إلي 6400 امبير.

أسعار الذهب اليوم الخميس تسجل 2210 جنيهات للجرام عيار 21

ارتفع سعر الذهب صباح اليوم الخميس بمستهل تعاملات اليوم بحوالي 10 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2210 جنيهات للجرام، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1919 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 2526 جنيها.



عيار 21 يسجل 2210 جنيهات.



عيار 18 يسجل 1894 جنيها .



الجنيه الذهب 17680 جنيها.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.66% خلال أول أسبوع فى سبتمبر

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 19375.68 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر سبتمبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3823.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5613.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 23268.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 5373.51 نقطة.

وزير المالية: نعمل لتجاوز التحديات العالمية واستعادة الاستقرار الاقتصادى

حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، على إجراء حوار مفتوح مع رواد القطاع الخاص، وممثلي هذا البنك التنموي متعدد الأطراف، وذلك قبيل انطلاق اجتماعاته السنوية لأول مرة بأفريقيا فى شرم الشيخ يومي 25، 26 سبتمبر الحالي، من أجل تعزيز التواصل بين هذا البنك العالمي، والقطاع الخاص، على نحو يُسهم فى استكشاف المزيد من فرص الشراكة بين الجانبين لترسيخ التعاون الإنمائي متعدد الأطراف وعابر القارات، بما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي إلى ٦٥٪ بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي من فرص واعدة بتسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات فى مصر، خاصة فى المجالات ذات التنافسية العالمية.

دعا الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، القطاع الخاص لعقد شراكات تنموية مع هذا البنك متعدد الأطراف، على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة مما يمتلكه من خبرات وقدرات دولية هائلة، فى توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تكامل المبادرات الوطنية المحفزة للاستثمارات الخاصة مع هذه البرامج العالمية للتنمية المستدامة، بحيث نعمل معًا على تجاوز التحديات العالمية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام الغني بالوظائف.

أصدر الجهــاز المركــزى للتعــبئة العامــة والإحصــاء اليــوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى لمحــو الأمية، والذى يوافــق الثامن من سبتمبر من كل عام، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في دورتها الرابعة عشر عام 1965، للاحتفال به سنوياً، بهدف تذكير المجتمع الدولي بأهمية محو الأمية على مستوى الأفراد والمجتمعات، إن محو الأمية لا يتعلق فقط بالتعليم، بل إنه أداة هامة للقضاء على الفقر ووسيلة قوية للتقدم الاجتماعي والبشري في المجتمعات.

17.5% هو معدل الأمية (10 سنوات فأكثر) في عام 2022، فقد بلغ معدل الأمية بين الذكور 12.4%؛ بينما بلغت معدل الأمية بين الإناث 22.8%، وذلك وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2022.

وسجلت محافظة مطروح أعلى محافظات مصر من حيث معدلات الأمية والتي بلغت نسبتها 39.2%، تليها الفيوم بنسبة 27.7% في عام 2022، وشهدت 5 محافظات أقل معدلات الأمية بنسبة لا تتجاوز 10%، وهي محافظة الوادى الجديد، الاسكندرية، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس في عام 2022.

وكان أكثر الأميين هم من كبار السن، إذ سجّلت الفئة العمرية (60 عاماً فأكثر) أعلى معدل بين الأميين بنسبة 53.2%؛ بينما إنخفض معدل الأمية بين الأفراد (الأقل من 40 عاماً) لتصل إلى 7.6%، في حين سجّلت الفئات العمرية الصغيرة (أقل من 20 عاماً) 2% كأدنى معدل للأميين في عام 2022، وذلك وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2022.