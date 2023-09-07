منتدى رؤساء البلديات حول السياحة والمدن المستدامة بالصين يختتم أعماله بمشاركة مصرية

كتب سيد االخلفاوى

اختتم منتدى رؤساء البلديات الدولى حول السياحة والمدن المستدامة أعماله بمدينة تشنجتشو الصينية، وعقد المنتدى خلال الفترة من 4- 6 سبتمبر الجارى تحت عنوان "اكتشاف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية".

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن لقاءات الوفد المصرى بالمنتدى كانت فعالة وإيجابية ومثمرة، مشيرًا إلى أن الوفد المصرى بالمنتدى عقد عددًا من الاجتماعات من بينها لقاء مع عدد من رجال الأعمال الصينيين العاملين فى مجالات السياحة والبنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الصينية الدولية.

وخلال اللقاءات أوضح محافظ القاهرة جهود الحكومة المصرية في دعم وتعزيز دور المحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبار أن المستوي المحلي له الدور المحوري في مواجهة جميع التحديات العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت عدد من الاستراتيجيات والسياسات بهدف تحقيق التنمية المحلية المتكاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين علي المستوي المحلي ومن بينها المشروعات التنموية التى تمت بمحافظة القاهرة ؛ وعلي رأسها التوجه نحو اللامركزية، والتنمية الحضرية، وكذا دعم التنمية البيئية المستدامة من خلال عدد من المبادرات المتكاملة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية منها تطوير المناطق غير الآمنة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحكومة المصرية تسعي إلي زيادة مشاركة القطاع الخاص ودعم المناخ الداعم للاستثمار علي مستوي المحلي، معربًا عن تطلعه لمزيد من التطوير للشراكة الاستراتيجية الشاملة لتعميق العلاقات الثنائية مع المدن الصينية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية لاسيما الخاصة بالتنمية المحلية المتكاملة، واللامركزية ودعم وتعزيز التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي.

وشارك محافظ القاهرة فى المنتدى ضمن وفد مصر الذى ترأسه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وضم المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ، إلى جانب مشاركة واسعة لعدد من كبار القيادات السياسية الصينية، وعدد من وزراء التنمية المحلية من مختلف دول العالم والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية وعدد من ممثلى المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ويمثل المنتدى منصة هامة لتعزيز الحوار بين رؤساء الحكومات المحلية للتغلب على التحديات العالمية المشتركة التى تعرقل عملية تعزيز التنمية المستدامة للسياحة العالمية ، ويهدف المنتدى إلى إنشاء منصة عالمية للحوار بين رؤساء الحكومات المحلية والمحافظين ورؤساء البلديات والمسؤولين من مختلف المدن السياحية بالعالم حول التنمية المشتركة للسياحة الدولية والمدن السياحية ومواجهة التحديات المشتركة واستكشاف حلول مستدامة جديدة لتطوير السياحة وتطوير الإدارة المحلية للعناية بالمواقع السياحية.