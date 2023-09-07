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مكتب التنسيق يعلن بدء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة دور ثان السبت المقبل

الخميس، 07 سبتمبر 2023 10:02 ص
مكتب التنسيق يعلن بدء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة دور ثان السبت المقبل مكتب تنسيق - ارشيفية
كتب محمد صبحى

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 أكدت وزارة التعليم العالى أنه في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لهذا العام 2023، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت:tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثانيللثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023.
 
وأوضح مكتب التنسيق أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة .
 
وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات. 
 
 
 

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