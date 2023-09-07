مكتبة الإسكندرية تختتم الموسم الثقافى والفنى للطفل بقصر خديجة الخميس المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات احتفالية ختام الموسم الثقافي والفني للطفل والنشء بمقرها بقصر الأميرة خديجة في منطقة حلوان، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 14 سبتمبر الجارى.

وسوف يتضمن الاحتفال العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة والتي ستحتوي على فقرات من إلقاء الشعر والغناء والعزف المنفرد، بالإضافة إلى عرض العلوم وأعمال فنية مختلفة، هذا وسيصاحب الحفل معرضًا لمنتجات رواد مكتبتي الطفل والنشء نتاجًا لما تعلموه خلال دورات الموسم الصيفي بقصر الأميرة خديجة.

وتلك الاحتفالية تأتي في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.