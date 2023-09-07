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مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى: جهود التمكين السياسى للشباب متواصلة بشكل حقيقى

الخميس، 07 سبتمبر 2023 06:14 م
مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى: جهود التمكين السياسى للشباب متواصلة بشكل حقيقى الحوار الوطنى
كتب محسن البديوي

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قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية عملت على جهود متواصلة طوال الفترات الماضية من أجل تمكين الشباب بشكل حقيقي. 
 
وأكد خلال جلسة التمكين السياسي للشباب ودعم الأنشطة الطلابية في الحوار الوطنى، على أن هذه الجهود تمت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،ومن ثم كان هناك إصرار على تمثيل أكبر من الشباب أمام الحوار الوطني للاستماع لهم على كافة المستويات. 
 
ولفت إلى أنه بجانب جهود التمكين أصبحنا أمام كيانات شبابية تدعم شباب مصر على راسها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأيضا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن ثم اليوم نشهد جلسة التمكين السياسي للشباب ودعم الأنشطة الطلابية لمواصلة الشباب والتمكين على أرض الواقع.

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