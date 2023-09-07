مصرع مواطن بصعق كهربائى من موتور مياه بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته نتيجة صعق كهربائي من موتور مياه بالمنزل نطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة بوصول " عطيه ع ع" 44 سنة مقيم نطاق مركز الصالحية الجديدة جثة هامدة وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين من التحريات حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهربائي من ماتور مياه ناحية كوبرى الكسارة الصالحية الجديدة وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.



وفى سياق متصل أستقبل مستشفي كفر صقر المركزى " محمد ر" سنة ونصف مصابا بإغماء إثر تناوله جازولين بطريق الخطأ وتم تقديم الإسعافات الأولية له.





