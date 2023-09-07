مصرع مواطن إثر سقوطه داخل بيارة مياه فى الإسماعيلية

لقى حارس أمن مصرعه نتيجة سقوطه فى بيارة مياه بالمزرعة التى يعمل فيها بمنطقة وادى الملاك دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بسقوط حارس أمن داخل بيارة مياه بالمزرعة التى يعمل فيها بمنطقة وادى الملاك دائرة مركز التل الكبير.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان البلاغ الذى اسفر عن مصرع ق.س.م . ع 63 عام حارس امن بمزرعة.