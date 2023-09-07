مصرع شقيقين أثناء تطهير بيارة صرف صحى فى الشرقية

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول" محمد ال ع " 27 سنة، وشقيقه" طلعت " 45 سنة، مقيمان قرية العقدة نطاق مركز منيا القمح، متوفيان وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة المستشفى.

وتبين من التحريات حدوث وفاتهما إثر قيامهما بتطهير خزان الصرف الصحى الخاص بطرنش المنزل، حدثت إصابتهما التى أودت بحياتهما، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانونية نحو الواقعة .