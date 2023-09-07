مصرع شخص إثر سقوطه من الدور الرابع فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه نتيجة إصابته بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، إثر سقوطه من مرتفع من الدور الرابع بإحدى العمارات بميدان إبراهيم سلامة دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، وتم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لاسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بسقوط شخص من مرتفع من الدور الرابع من إحدى العمارات بميدان إبراهيم سلامة دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ الذى اسفر عن إصابة اسلام حسنى 27 عام مصاب بكسور وجروح وكدمات وسحجات بالجسم.

على الفور تم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لاسعافه ورعايته طبيا ولكنه توفى فور وصوله متأثرا باصابته.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.