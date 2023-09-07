اليوم السابع
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مصرع شخصين فى حادثى سير وغرق بالشرقية

الخميس، 07 سبتمبر 2023 11:06 ص
مصرع شخصين فى حادثى سير وغرق بالشرقية غريق- أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقى شخص بمحافظة الشرقية، مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم أثناء عبوره الطريق  أعلى كوبرى غيتة صدمته سيارة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى  مدير أمن الشرقية،إخطارا  يفيد إخطارا بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" شوقى ع ع" 44 سنة مقيم نطاق  دائرة مركز بلبيس، جثة هامدة.

تبين من التحريات والفحص أثناء عبوره الطريق أعلى كوبرى غيتة أطاحت به سيارة وتوفى فى الحال متأثرا بإصابته سحجات وكدمات ونزيف، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وفى سياق متصل أستقبل مستشفى الزوامل بالشرقية، " رمضان ع" 44 سنة مقيم الجيزة جثة هامدة، ادعاء حادث غرق بمحطة مياه العبور، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة المستشفى.

 


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