مركز المناخ بوزارة الزراعة: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم مصحوبة برياح ساخنة

كتبت أسماء نصار

حذر الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من أشعة الشمس اليوم حيث تصل الموجة الحارة إلى ذروتها اليوم مصحوبة برياح جنوبية ساخنة محملة بالأتربة.

أوضح فهيم أن الموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، بسبب تأثير منخفض جوى مغلق يضرب ليبيا الذى يوثر على حالة الطقس في مصر التي تستقبل جبهة ساخنة للمنخفض، وينتج عنها ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء تتعدى الحرارة مستوى الـ 40-42 °م في كل الجمهورية وتصل إلى 45-46 °م جنوباً .

وأشار فهيم إلى أنه من المتوقع زيادة كثافة الشبورة المائية صباحاً على الطرق السريعة والمناطق الزراعية في الوجه البحري مع هبوب رياح غربية إلى جنوبية غربية ساخنة خلال اليوم الخميس وغدًا الجمعة لكل المحاصيل في مراحل التزهير والاخصاب وبداية العقد "الطماطم – الخيار – الذرة المتأخرة – القطن المتأخر – الأرز ما قبل الطرد ".

وينصح فهيم بالعناية الفائقة بالري وتقريب فترات الري وعدم التعطيش أو التغريق تحت أي بند لكل المحاصيل في مراحل التزهير والاخصاب وبداية العقد "الطماطم – الخيار – الذرة المتأخرة – القطن المتأخر – الأرز ما قبل الطرد " يجب العناية الفائقة بالري وتقريب فترات الري وعدم التعطيش أو التغريق تحت أي بند .

أضاف فهيم أن المحاصيل في مرحلة ما بعد الشتل أو في مراحل الأولى من النمو يجب تكثيف الرش والأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك و أمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان + عالي الفسفور الماب “1 كجم للفدان “ أو اضافة “حقن عالي الفسفور زي حامض فسفوريك بمعدل 10-12 لتر أو 2-3 كجم ماب بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 6-8 كيلو / فدان مع مياة الري في برميل على وش الميه ولمدة 2 رية متتالية.