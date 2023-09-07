محافظ شمال سيناء يستقبل وزيرة الثقافة

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، صباح اليوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش، خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء. وتشمل زيارة الوزيرة إلى محافظة شمال سيناء تفقد ورشة الحرف التراثية وتفقد ورشة رسم وفنون تشكيلية للأطفال وتفقد ورشة اشغال نحاس عن البيئة السيناوية وحضور ندوة ثقافية "رواية –شعر فصحي-شعر شعبي"، وحضور عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقي العربية وعرض اخر لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية.

وتأتي زيارة وزيرة الثقافة إلى محافظة شمال سيناء في إطار الزيارات التي ينفذها الوزراء والمسؤولون إلى المحافظة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها واستقرار الأمور بفضل جهود القوات. يشارك في اللقاء المنعقد في ديوان عام المحافظة اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وامل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي وأشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء .





