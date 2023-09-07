اليوم السابع
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الخميس، 07 سبتمبر 2023 02:02 م
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محافظ المنيا يوجه بسرعة إنهاء أعمال إنشاء وتطوير محطتى صرف دمشاو هاشم والصفصافة

الخميس، 07 سبتمبر 2023 01:18 م
محافظ المنيا يوجه بسرعة إنهاء أعمال إنشاء وتطوير محطتى صرف دمشاو هاشم والصفصافة جانب من عمليات الحفر والتطوير
المنيا-حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة المتابعات الميدانية للمشروعات الخدمية خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية تلبية لاحتياجات المواطنين، فى أقرب وقت ممكن ، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بقرى الريف المصري والحفاظ على البيئة والصحة العامة وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين.
 
من جانبه ، تفقد اللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية صفط الخمار، والتي تخدم عددا كبيرا من السكان بقريتى قمجر ودمشاو هاشم، للوقوف على معدلات التنفيذ، وإنجاز الأعمال في الوقت المحدد لها للتخفيف عن كاهل المواطنين.
 
وفى سمالوط ، قام الدكتور سعيد محمد رئيس المركز بتفقد مشروع الصرف الصحى بشارع الصفصافة ، لمتابعة أعمال تغيير الخط الرئيسى ، مؤكدا على بذل أقصى جهد لسرعة الانتهاء من المشروع ، والبدء فورا فى عمليات رصف وتطوير طريق شارع الصفصافة لتيسير الحركة المرورية ، وتحسين الوضع البيئى ، بما ينعكس ايجابيا على ساكني المنطقة.

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