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متى يبدأ شهر توت؟ وما سر تسميته بهذا الاسم؟

الخميس، 07 سبتمبر 2023 06:00 ص
متى يبدأ شهر توت؟ وما سر تسميته بهذا الاسم؟ شهر توت
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية يوم 11 سبتمبر الجارى، بعيد النيروز، حيث يعتبر رأس السنة القبطية الجديدة، والتقويم القبطى، هو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.

 

وحملت الشهور القبطية أسماء مصرية قديمة باللغة الهيروغليفية، ثم حُوِّرَتْ إلى القبطية، وشهر توت سمى بذلك نسبة إلى الإله المصرى توت أو تحوت (إله الحكمة والعلم والكتابة وحامى الكتبة).

 

واحتفظ التقويم القبطى بأسماء الشهور القديمة التى عرف بها التقويم الفرعونى منذ الأسرة الخامسة والعشرين فى عهد الاحتلال الفارسى لمصر، وهذه الأشهر هى "1 توت – 2 بابه – 3 هاتور – 4 كهيك – 5 طوبة – 6 أمشير – 7 برمهات – 8 برمودة – 9 بشنس – 10 بوؤنة – 11 أبيب – 12 مسرى".


التقويم القبطى

شهر توت

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى



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