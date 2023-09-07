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ما حكم المسح على جورب ملبوس على آخر للوضوء؟ الإفتاء توضح

الخميس، 07 سبتمبر 2023 04:00 ص
ما حكم المسح على جورب ملبوس على آخر للوضوء؟ الإفتاء توضح دار الافتاء - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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وجه أحد المواطنين تساؤل إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية جاء فيها توضأتُ ولبستُ جوربين، ثم بعد مدة قصيرة لبستُ جوربين آخَرَين فوقهما قبل أن يَنتقض وضوئى، فهل يجوز لى المسح عليهما أم عليَّ نزعُهما والمسح على الأوَّلَين؟

وجاء الرد من دار الإفتاء "ما دام لُبس الجَوْرَبَيْن كان بعد الوضوء، وتم المسح عليهما، ثم بعد ذلك تمَّ لبس غيرَهما فَوْقَهما قبل أن يَنتقض الوضوء، فإنه يجوز -عند الوضوء- المسح على الجَوْرَبَيْن الظاهرين، وذلك إذا كان في مدة المسح وكان المسلم مراعيًا أحكامَه".


دار الإفتاء

دار الإفتاء المصريه

المسح على الجورب

لبس الجورب



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