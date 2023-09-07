اليوم السابع
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للمرة الأولى فى المكسيك.. امرأتان تتنافسان فى الانتخابات الرئاسية عام 2024

الخميس، 07 سبتمبر 2023 11:51 ص
للمرة الأولى فى المكسيك.. امرأتان تتنافسان فى الانتخابات الرئاسية عام 2024 مرشحة لرئاسة المكسيك
فاطمة شوقى

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تتجه المكسيك لانتخاب أول رئيسة، بعدما رشح كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة امرأتين بالانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل 2024، ورشح الحزب الحاكم عمدة مكسيكو سيتى السابقة كلوديا شينباوم في الانتخابات المقررة في 2 من يونيو العام المقبل، وذلك وفقا لما أعلنه ائتلاف حركة التجديد الوطنية المؤلف من ثلاثة أحزاب أمس الأربعاء.

وأعلن تحالف المعارضة (الجبهة العريضة للمكسيك) الأسبوع الماضي ترشيح السيناتور والمهندسة زوتشيتل جالفيز في الانتخابات الرئاسية، حيث تمكنت شينباوم من التغلب على خمسة منافسين في حزبها لتصبح مرشحة الحزب.

شكلت كلوديا شينباوم علامة فارقة بكونها أول امرأة يتم انتخابها رئيسة لحكومة مكسيكو سيتي.

ولدت كلوديا شينباوم قبل 61 عامًا في مدينة مكسيكو. لديها ملف فني حاصل على شهادة في الفيزياء والماجستير والدكتوراه في الهندسة.

أول منصب لها في السياسة جاء على وجه التحديد من يد الرئيس المكسيكي الحالي لوبيز اوبرادور، عندما كان رئيسًا لحكومة العاصمة عن حزب الثورة الديمقراطية، وشغلت منصب وزيرة البيئة منذ عام 2000.

ومنذ ذلك الحين أصبحت من أقرب حلفائه ورافقته في كل محاولاته للوصول إلى رئاسة البلاد. وكانت شينباوم جزءًا نشطًا من تشكيل حزب مورينا في عام 2014، وبعد عام واحد فقط أصبحت رئيسة وفد تلالبان في عاصمة البلاد كممثلة لذلك الحزب.

بالنسبة لبعض المحللين، فإن التحدي الذي تواجهه كلوديا شينباوم سيتمثل في القدرة على التواصل مع الناخبين.

اما السيدة الأخرى ، فهى خوتشيتل جالفيز هي مرشحة المعارضة، الجبهة العريضة من أجل المكسيك، التي اختارتها لمواجهة وريث الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في الانتخابات الرئاسية عام 2024.


المكسيك

انتخابات المكسيك

الانتخابات المكسيكية

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