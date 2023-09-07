لافروف: العلاقات بين روسيا وبنجلاديش تشهد تطورا على كافة المستويات

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم /الخميس/ أن روسيا شهدت تطورا فى الاتصالات فى المجال التجارى مع بنجلاديش التى تعد الدولة الثانية بعد الهند فى منطقة شرق آسيا من حيث العلاقات التجارية، حيث بلغت نسبة التبادل التجارى بين البلدين 3 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وقال الوزير الروسى -فى مؤتمر صحفى مع نظيره البنجلاديشى أبوالكلام عبدالمؤمن فى دكا- "إن روسيا مستمرة فى الحوار السياسى مع بنجلاديش على المستويات الرفيعة، وأجرينا اليوم لقاءات فى كافة الاتجاهات"، لافتا إلى أن المشروع الكبير لبناء محطة الطاقة النووية فى بنجلاديش يتم تنفيذه وفقا لبرنامج، ومن المقرر أن يصل الوقود النووى إلى المحطة فى أكتوبر المقبل.



وأضاف أن هناك آفاقا جيدة للاستثمار مع بنجلاديش فى مجالات الطاقة الأخرى مثل الغاز، وتقوم الهيئات المختصة بدراسة الجوانب المرتبطة بتوصيل الغاز المسال إلى بنجلاديش إضافة إلى النفط، وكذلك تصدير الحبوب والأسمدة إليها مع دراسة إمكانية التوصل لعقود طويلة المدى فى هذا المجال.



وأكد أنه يتم التعاون مع بنجلاديش بشكل وثيق على الساحات الدولية بما فى ذلك الأمم المتحدة، وبالرغم من الضغوطات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى على الدول ومنها بنجلاديش بسبب الأزمة الأوكرانية، إلا أن بنجلاديش تحافظ على استخدام حقها ومصالحها القومية والوطنية.



كما أكد لافروف أن قمة آسيان الـ17 تمت بنجاح ويتم دعم جهود تعزيز دور الدول الأعضاء وفق توجهات القمة، لافتا إلى أن الغرب وحلفائه فى منطقة آسيا لم ينجحوا فى إفشال القمة من خلال فرض مقترحات تخص أوكرانيا، وتمسكت الدول الأعضاء بجدول أعمال الصمة الخاص بالمنطقة والذى لا تندرج ضمنه الأزمات الجيوسياسية.



وأوضح أن التحالفات العسكرية التى تقيمها الولايات المتحدة تهدف إلى الإضرار بالهندسة الأمنية لدول آسيان، قائلا "ندرس ونتابع استراتيجية واشنطن بالمحيط الهاديء والتى تهدف إلى ردع روسيا والصين واحتوائهما".