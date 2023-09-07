فوائد صحية تدفعك لاختيار "الفولية" من علبة حلوى المولد

كتبت مروة محمود الياس

علبة حلوى المولد هى سر البهجة، ورمز من رموز إحياء ذكرى مولد النبى الشريف -عليه الصلاة والسلام- ولكن يتردد البعض في تناول مكوناتها خوفا من الأضرار الصحية التي تنتج عن تناولها، مثل زيادة نسب السكر والحصول على الوزن، ولكن لا يعي البعض أن الاعتدال في تناول حلوى المولد يساعد على الاستفادة من فوائدها الصحية.

والفول السودانى أو حلوى "الفولية" أحد أهم مكونات علبة الحلوى، ففي تقرير مطول نشر في موقع stylecraze أوضح أن الفول السودانى أحد أهم المكسرات التي تحتوى على العناصر والفيتامينات، ومضادات الأكدة والدهون الصحية المفيدة للجسم.

فإذا ما تناولنا قطعة من الفول السودانى أو "الفولية" ، يمكننا الحصول على فوائدها الرائعة المتمثلة في، تعزيز مناعة الجسم نتيجة زيادة الحمض الأميني بالجسم، فضلا عن المركبات النباتية والمعادن التي تحتوى عليها "الفولية" وتجعلها قادرة على تعزيز صحة القلب، وتقليل فرص تكون الحصوات.

وأوضح التقرير أيضا أن "الفولية" تساعد على إنقاص الوزن والحد من زيادته إذا ما تناولناها بدون سكر مضاف، كما أنها تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، وتمد الجسم بالطاقة والنشاط والانتباه، وحذر التقرير من الإسراف في تناول "الفولية" أو الفول السودانى بإختلاف أشكاله، حتى لا تظهر مشكلة هضمية، قد تصل حد الشعور بالانتفاخ، أو الإصابة بالإسهال أو على النقيض يصاب الشخص بالإمساك، لذا فإن قطعة واحدة من علبة الحلوى خلال اليوم، تقيك من الأضرار وتمدك بفوائد "الفولية".