فرقتا الهند والأقصر تواصلان عروضهما بمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

الإسماعيلية- صبرى غانم

واصلت فرقة ريزمز إنترناشونال فولك أرت كلوب الهندية عروضها فى مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية على مسرح مركز ومدينة القنطرة غرب، التابع لمحافظة الإسماعيلية.

وأشهر الفقرات التى تقدمها فى التراث الهندى البهانجرا، وقدمت الفرقة عدة فقرات من طلبة جامعة بارول الهندية بغرب الهند، منها رقصة راس دربا والرقصة الثانية لودى.

والفرقة تم إنشاؤها عام 2007 وشاركت فى مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية 5 مرات، ومهرجان دمنهور ومهرجان الاسكندرية.

كما تألقت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة الكابتن محمد فاروق وإدارة الفرقة مصطفى برعى على مسرح القنطرة غرب، خلال مشاركتها فى مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الـ23، وقدمت خلال عروضها باقة من الفلكور الصعيدى منها "العصا، التحطيب، المزمار البلدى، الفرح، الكف"، ومن الجدير بالذكر أن الفرقة تأسست منذ 14 عاما، وبالعصا والمزمار البلدى استطاعت أن تخلق جوا مختلفا عن غيرها من الفرق بعروضها المميزة، التى لا صوت يعلو بها فوق صوت المزمار والربابة والطبلة التى تضيف على عروضها بهجة وطابعا خاصا، يعبر عن الموروث الثقافى لواحدة من أهم محافظات الصعيد، والتى لها تاريخ فنى فى مجال الرقص الشعبى منذ فترة الستينيات، كما شاركت الفرقة فى العديد من المهرجانات الدولية والمحلية.

ويشارك في فعاليات المهرجان 10 فرق من محافظات جمهورية مصر العربية وهم "ملوي - أسوان - الأقصر - الشرقية - سوهاج - العريش - مطروح - فرقة من مديرية الشباب والرياضة - وفرقتين من الإسماعيلية"، بالإضافة إلى 6 فرق عربية وأجنبية وهم المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا، اليمن، وفلسطين. وتُقام العروض يوميًا منذ الاثنين الماضى حتى غدا الخميس بمسارح حديقة الشيخ زايد - نادي الدنفاه - نادي الفيروز - مركز ومدينة فايد - مركز ومدينة القنطرة غرب - مركز ومدينة القصاصين).

ويقام حفل الختام الجمعة المقبل على مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية بحضور قيادات وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية.