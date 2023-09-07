فحص أكثر من 6500 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بدمياط ضمن "حياة كريمة"

كتبت أسماء نصار

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قافلة بيطرية في دمياط من 2 حتى 7 سبتمبر لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

‏وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى، وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز، وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بـ577 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ1180 وعلاج الطفيليات الدخلية ل 1762 حالة وتم عمل 25 عملية جراحية وتحصين 803 بالتحصينات غير السيادية وتم تجريع اغنام 739 وتم رش 1448 حيوان بإجمالي 6534 حالة لـ1984 مستفيدا من صغار الفلاحين ومربي الماشية.

واستقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الدكتور مصطفى فاضل رئيس معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، حيث تناول اللقاء متابعة الجهود التى حققها المعهد بإطلاق قوافل بيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بدأت الأسبوع الحالى وتستمر حتى اليوم الخميس بعدد من قرى مراكز الزرقا، كفر البطيخ، كفر سعد، فارسكور ودمياط.

وأشادت محافظ دمياط بالجهود التى حققتها تلك القوافل لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان على الماشية وكذلك خدمات التوعية لصغار المريين و التدريب للأطباء البيطرين، معربة عن تطلعها باستمرار تلك القوافل التى يتم تنفيذها سنوياً بالمحافظة.

كما تم عقد ندوة لـ89 من أطباء المديرية والأطباء الممارسين للمهنة من خارج المديرية والمتدربين علي هامش القافلة وكانت الندوة بعنوان "التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية وسبل مجابهتها"، واستمع فاضل فى إطار التثقيف الطبي المستمر والتشاركي للمشاكل الحقلية التي تجابه أطباء العمل الحقلي في المضمار الحكومي والعمل الخاص، وتم طرح الحلول من واقع الأبحاث التطبيقية والخبرات الحقلية مما أدى إلي توضيح الحلول وإيجاد آليات عملية قابلة للتطبيق في ظل التحديات التي تجابه التطبيق في الحقل، وذلك في إطار تفعيل الدور الرائد لمعهد بحوث التناسليات الحيوانة في خدمة الثروة الحيوانية المصرية ضمن منظومة العمل المتكاملة لمعاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.