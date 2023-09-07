غرفة الأقصر التجارية تناقش استعدادات معرض أهلاً مدارس

الأقصر - أحمد مرعى

عقدت الغرفة التجارية بالأقصر، برئاسة يحي محمد يحي رئيس الغرفة، اجتماعاً لمناقشة المشاركة في دعم المواطنين بإقامة معرض "أهلاً مدارس" بالاشتراك مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة ومحافظة الأقصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقش مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماعه الأستعدادات النهائية لإطلاق معرض "أهلاً مدارس" بمدينة الاقصر و مدينة إسنا خلال الأسبوع القادم بنسبة تخفيضات للجمهور تصل لـ ٢٠% من كافة مستلزمات المدارس، كما سوف توفر الغرفة أماكن العرض وتجهيزها في مقابل الحصول على أكبر نسبة خصم علي أسعار السلع لدعم المواطنين.

وكذلك أصدر مجلس إدارة الغرفة قراراً بتوزيع 2000 شنطة مدرسية شاملة المستلزمات للحالات المستحقة عن طريق مديرة التضامن الإجتماعى بالأقصر، حيث شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الغرفة التجارية بالأقصر، وهم منصور فرج خضرى القشيرى نائب أول رئيس الغرفه، وحسام عثمان عبود سكرتير عام الغرفه، وأحمد حمزه كشك نائب ثانى لرئيس الغرفه، والدكتور رجائي موريس أمين صندوق الغرفة، وجمال هديه أمين مساعد للصندوق، وصلاح محمد خليل، وايمن الضوى الضوى، وقناوى محمد، وزين أمين،وسلامه رشيدى وعبدالستار الطوخى أعضاء مجلس الإدارة.