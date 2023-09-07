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عالم مصري يرسم خريطة للعودة من الشيخوخة عبر إعادة تنظيم الجينوم

الخميس، 07 سبتمبر 2023 09:03 م
عالم مصري يرسم خريطة للعودة من الشيخوخة عبر إعادة تنظيم الجينوم الدكتور هيثم شعبان مدير مشروع بحثى بمركز أجورا لأبحاث السرطان
كتب محمد شرقاوى

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رسم الدكتور هيثم شعبان مدير مشروع بحثى بمركز أجورا لأبحاث السرطان وكلية الطب جامعة جينيف بسويسرا، خريطة للعودة من الشيخوخة عبر إعادة تنظيم الجينوم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه مصر تستطيع المذاع على قناة دى إم سى: "هناك خلايا لاتموت وتدخل طور الخلايا الزومبي.. والخلايا الزومبى هو الوصف العالم للخلايا التي تتوقف عن العمل ولا تموت وتتعرض لتغير نظام الجينوم".

وتابع: "تراكم الخلايا الزومبي في الجسم تتحول الى مركبات سامة تتسب مجموعة من الأمراض وعلى رأسها السرطان"، مضيفا: " إعادة تنظيم الجينوم بداية طريق لقضاء على الشيخوخة والتي تقضى على الأمراض ومن الممكن أن تطيل عمر الإنسان".

وأوضح: "تم عمل اختبار في التخلص من الخلايا الشيخوخة على جلد سيدة ورجع شباب مرة أخرى"، مضيفا: "متوقع خلال 10 سنوات ومنها المعمل الخاص بنا سيكون هناك نتائج واعدة وتم نشرها في الأبحاث العلمية للاستفاد بها المعامل حول العالم لوقف الخلايا السرطانية والقضاء عليها، والقضاء على فرز خلايا الشيخوخة للمواد المسببة للسرطانات".


عالم مصري

مصر تستطيع

الشيخوخة

إعادة تنظيم الجينوم



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