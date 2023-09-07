اليوم السابع
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طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع فى درجة الحرارة والعظمى تصل 37 درجة .. صور

الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:00 م
طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع فى درجة الحرارة والعظمى تصل 37 درجة .. صور طقس الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة ، ليسود طقس حار نهارا رطب في ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة اليوم والعظمى 37 درجة، والصغرى تسجل 26 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح ببعض المناطق قد يكون مثير للرمال والأتربة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة  والصغرى  29 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

ارتفاع درجات الحرارة في الإسكندرية
ارتفاع درجات الحرارة في الإسكندرية

ارتفاع درجات الحرارة في الإسكندرية
ارتفاع درجات الحرارة في الإسكندرية

ارتفاع درجات. الحرارة المتوقعة في الإسكندرية
ارتفاع درجات. الحرارة المتوقعة في الإسكندرية

الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية
الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية

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