ضبط 89 ألف كتاب دراسى دون تفويض داخل مطبعة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية في ضبط 89 ألف نسخة كتب تعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالقاهرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول)، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (89000 نسخة لكتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة للقانون)، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.