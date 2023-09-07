اليوم السابع
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الخميس، 07 سبتمبر 2023 09:48 م
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ضبط 5650 علبة سجائر تباع بأزيد من التسعيرة بعدد من مراكز كفر الشيخ

الخميس، 07 سبتمبر 2023 09:06 م
ضبط 5650 علبة سجائر تباع بأزيد من التسعيرة بعدد من مراكز كفر الشيخ سجائر -أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من علب السجائر المحلية والمستوردة، لدى أصحاب محلات بقالة وبيع سجائر بعدد من مدن المحافظة، يبيعون بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

 

وضبطت حملة التموين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، 5650 علبة سجائر بمدن دسوق، وكفرالشيخ وسيدى سالم، ومطوبس، والحامول والرياض، تباع بأزيد من التسعيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم ،و تولت النيابة التحقيق.


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اخبار كفر الشيخ

حملات تموينية

بيع سجائر بأزيد من التسعيرة



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