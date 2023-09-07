صحة الدقهلية: 56 ألف سيدة استفادت من خدمات حقك تنظمى بالمرحلة الأولى

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات هى "منية النصر -ميت غمر - تمى الأمديد - السنبلاوين - الجمالية- المطرية -المنصورة -نبروه - بلقاس".

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، و بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة وجرت المرحلة الأولى بحضور جمال احمد العطار , محمود نصر ابراهيم , وسام مصطفى ومحمد محمود رضا من قطاع السكان وتنظيم الاسرة بالوزارة.

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتكليف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.