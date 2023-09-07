سيدة لمحكمة الأسرة: زوجى يلاحقنى بـ3 دعاوى حبس بعد عام ونصف من الزواج

كتبت أسماء شلبى

" دمر حياتي، بعد أن لاحقني بـ 3 دعاوي حبس بعد عام ونصف من الزواج، وحرمني من حضانة طفلتي الرضيعة بعد أن احتجزتها والدته بمنزلها، ليستغل قيامه بإجباري بتوقيع كمبيالات تحت التهديد ويدفعني للتنازل عن كل حقوقي وابتزازي لمنحه حضانة طفلتي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، لتتهم زوجها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، والاستيلاء على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ومنعها من رؤية طفلتها.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجي وتسلطه، تعدي على بالضرب وسرق كل حقوقي ولاحقني بدعاوي حبس لينتقم مني بسبب رفضي العيش برفقة عائلته، وقدمت مستندات والتقارير الطبية وشهادة الشهود لإثبات الإساءة وتسببه لي بالضرر المادي والمعنوي".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لاحقني بتهم باطلة، وقام بطردي من مسكن الزوجية، ورفض تمكيني من حضانة طفلتي، وذلك في محاولة منه لابتزازي، وتركني أعاني لسداد ديونه، وعندما أعترض قام بتحرير بلاغ ضدي باتهامات باطلة، وقدم شهادات مزورة حتى يعاقبني، ويثبت سوء سمعتى".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.