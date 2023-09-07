سيدة تلاحق زوجها بـ17 دعوى بمحكمة الأسرة وتطالبه بسداد مليون جنيه نفقات

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوي قضائية تطالب بحبس زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتخلفه عن سداد متجمد نفقات بمليون جنيه بعد هجره لها منذ 3 سنوات، ورفضه رعاية أولادها وتركها معلقة بعد زواج دام بينهما طوال 9 سنوات، لتؤكد الزوجة بدعواها: "انتظرت طوال 36 شهر أن يعود زوجي إلى رشده وينفق علي أولاده دون فائدة، لأعيش في عذاب بسبب تعنته".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي ميسور الحال ويمتلك مشروعات تدر له ملايين الجنيهات ولكنه يرفض الإنفاق على أولاده، على بخله علينا، وتركني أتسول من أهله على أمل رجوعه لي، وفى الأخير أتضح لى أنه كذاب يخطط ليتزوج بغيرى، ويتركني أنا وأولاده نعيش في عذاب وذل".

وتابعت بدعواها بمحكمة الأسرة: "هجرني وتركني أربي طفلين بمفردي في ظل رفضه مساعدتي، وتعسفه في رد حقوقي الشرعية، وعندما أقمت دعوى قضائية للتمكين من نفقاتي، واصل تهديده لي لمعاقبتي وإجباري التنازل عن حقوقي الشرعية وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".