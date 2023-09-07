زراعة 92 ألف فدان صويا بالمنيا.. إنتاجية المحصول 1.5 طن للفدان الواحد

المنيا - حسن عبد الغفار

يعد محصول الفول الصويا، أحد المحاصيل الهامة والتى توليها الدولة اهتماما كبيرا، خاصة أن الفول الصويا من أهم المحاصيل فى إنتاج الزيوت، لذا تقوم المديريات بالتنسيق مع مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة ويتم عقد العديد من اللقاءات من اجل ارشاد المزارعين وحثهم على التوسع في الزراعة مع ضمان التسويق.

وقال الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا هناك استعدادات مكثفة حول آليات توريد محصول فول الصويا وتلافى وتذليل العقبات للمزارعين المتعاقدين، لتأمين الكميات اللازمة من المحاصيل لتحقيق الأمن الغذائى للبلاد.

وقال عمر أن وزارة الزراعة بدات فى تطبيق خطة تأمين للحاصلات الاستراتيجية بضمان زراعتها وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها من خلال التوسع فى التعاقدات مع المزارعين لزراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية وتوريدها إلى الجهات المختلفة المتعاقدة مع الوزارة وبأسعار عادلة تحقق هامش ربح جيد للمزارعين،

وأشار وكيل الوزارة قائلا انه يتم التعاقد على شراء المحصول من المزارع قبل بداية موسم الزراعة مما يؤمن للمزارع قناة تسويقية مضمونة لتسويق إنتاجه بسعر عادل وذلك لعدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة الصفراء، وفول الصويا، والسمسم، وغيرها.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة قائلا أن الدولة والقيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بقطاع الزراعة الذى يمثل عصب التنمية والركيزة الأساسية للاقتصاد المصرى، بهدف تأمين مخزون من الحاصلات الزراعية الاستراتيجية، وتتميز محافظة المنيا بزراعة ما يقرب من 92 ألف فدان بالإضافة لإنتاجية المحصول العالية التى تتجاوز الطن ونصف للفدان.

وأكد صفوت أن الوزارة تشدد على المتابعة وتدقيق حصر المحاصيل الصيفية المنزرعة، ومتابعة التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومتابعة العمل بمنظومة حوكمة الأسمدة، و توافر الأسمدة بالجمعيات وعمليات الصرف للمزارعين مع التشديد على اتباع التعليمات بعدم الصرف للحيازات التى يوجد بها تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية.

كذلك متابعة تطهير المساقى والمراوى اختصاص الوزارة لضمان وصول المياه لنهايات الترع لتسهيل عمليات الرى خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة فى تلك الفترة والتى تحتاج خلالها الزراعات إلى الرى بكثافة وانتظام.

فيما قال محمد على أحد المزارعين، أن الزراعات التعاقدية مهمة جدا للفلاح وهى تضمن له تسويق المحصول بسعر عادل، وخاصة مع محصول الفول الصويا، وهو الذى يزرع فى المنيا بمساحات كبيرة، وقد اقترب موسم الحصاد للمحصول، ويكون يوم الحصاد يوم بهجة وفرحة للمزارعين، واكد أن المساحة المزروعة فى المنيا مساحة كبيرة ومع الزراعات التعاقدية هناك اقبال كبير من المزارعين وسوف تزداد المساحة الموسم القادم.

وقال باسم تونى أحد المزارعين أن محصول الفول الصويا أحد المحاصيل الصيفية، وهو من المحاصيل الاستراتيجية التي تستخدم في استخراج الزيوت، وهو محصول يتم زراعته عقب محصول القمح والبرسيم ويبقى في الأرض 90 يومًا ويحتاج رعاية خاصة، وموسم الحصاد يبدا فى اواخر شهر يوليو واول أغسطس، وذلك للمحصول المبكر.



محصول فول الصويا بالمنيا (1)



محصول فول الصويا بالمنيا (2)