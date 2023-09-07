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رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات طلاب الدور الثانى للثانوية

الخميس، 07 سبتمبر 2023 10:56 ص
رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات طلاب الدور الثانى للثانوية موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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تزامنا مع إعلان الجدول الزمنى لتنسيق القبول بالجامعات، لطلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثاني، ينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل الرغبات من خلال تسجيل الدخول على موقع التنسيق https://tansik.digital.gov.eg/application/
 
 كانت قد أكدت وزارة التعليم العالى، أنه فى ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لهذا العام 2023، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت:tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثانيللثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023.
 
وأوضح مكتب التنسيق، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.
 
وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات. 

تنسيق الدور الثانى

موقع التنسيق

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

رابط موقع التنسيق الالكترونى



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