اليوم السابع
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رئيس هيئة الدواء يتفقد جناح الهيئة فى المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية

الخميس، 07 سبتمبر 2023 07:27 م
رئيس هيئة الدواء يتفقد جناح الهيئة فى المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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تفقد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مساء اليوم، جناح العرض الخاص بالهيئة، بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت عنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة".
 
وأعرب الدكتور تامر عصام، عن شكره للقائمين على الجناح، الذي يهدف إلى استعراض أهم الخدمات الرقابية والاستشارية، التي تقدمها الهيئة، والآليات المختصرة لها، وسبل التواصل المجتمعي مع الهيئة، ودور الهيئة في دعم القضية السكانية من خلال توفير حصول المواطن على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية، كذلك مبادرات التثقيف الدوائي، والتوعية بطرق الاستخدام الآمن للدواء.
 
يأتي ذلك في ضوء مشاركة الهيئة كداعم وشريك أساسي في المنظومة الصحية المصرية لتحقيق أهداف التنمية السكانية، والعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، وتمتعه بجودة الخدمات الصحية والدوائية المقدمة من خلال مؤسسات الدولة العاملة في القطاع الصحي، وشركاء صناعة الدواء، والخدمات الطبية المقدمة من القطاعين الخاص والمجتمع المدني.

هيئة الدواء

المؤتمر العالمى للسكان

التنمية



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