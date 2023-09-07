وأعرب ريابكوف- في كلمة أدلى بها خلال ندوة إقليمية في بيشكيك - حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية- عن أسفه لأن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" اختاروا مواصلة ما أسماه بـ" التوسع الخبيث دون توقف" والجهود الرامية إلى الاستحواذ العسكري والجيوسياسي على الأراضي في منطقة المصالح الأساسية لروسيا بطريقة حازمة".. حسب تعبيره.

وقال:" إن الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على روسيا تتوازن بشكل خطير على حافة صراع عسكري مباشر بين القوى النووية"، وتابع محذرا من أن "إجراءات الرد التي كان علينا اتخاذها، والتي تضمنت الجانب المهم المتمثل في حماية محيط الأمن الخارجي على المحور الغربي، استخدمها خصوم روسيا كذريعة لبدء الضغط العسكري عليها. لقد كان هذا الضغط متوازنا بشكل خطير على حافة صراع عسكري مباشر بين القوى النووية".

وأكد الدبلوماسي الروسي أن الأزمة الراهنة بين بلاده وأوكرانيا والدول الغربية بعيدة كل البعد عن الحل وتشكل خطرا كبيرا لمزيد من التصعيد// حسبما قال//.