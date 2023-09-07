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"حماية المنافسة" يطالب أولياء الأمور بالإبلاغ حال إجبارهم على شراء الزى المدرسى من محال تابعة للمدرسة

الخميس، 07 سبتمبر 2023 10:35 م
"حماية المنافسة" يطالب أولياء الأمور بالإبلاغ حال إجبارهم على شراء الزى المدرسى من محال تابعة للمدرسة الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
كتب محمد شرقاوى

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ناشد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور محمود ممتاز، أولياء الأمور بالإبلاغ على الفور، حال إجبارهم على شراء الزى المدرسى من المدرسة، مؤكدا أن الجهاز يتعامل مع هذه الممارسات والتي تحدث بشكل متكرر، موضحا أنه تم اتخاذ قرارات ضد 4 مدارس، بينهم مدارس خاصة ودولية.  
 
وأضاف "ممتاز" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "تم إصدار إرشادات للطلاب وأولياء الأمور بخصوص الزى المدرسى، ويجب اتباع إجراءات الشراء على أن تكون الملابس على درجة عالية من الجودة".
 
وتابع : "تم رصد متجرين، أحدهما تابع لمدرسة، والأخر منافس للمنفذ التابع لتلك المدرسة، ولكن المدرسة تجبر أولياء الأمور على الشراء من المنافذ التابعة لها، وليس من المكان المنافس وهذا مرفوض قانونا".
 
واستطرد حديثه: "من يجد أي مشاكل في الزى المدرسى عليه التواصل بالجهاز والإبلاغ عن المشكلة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

حماية المنافسة

أولياء الأمور

الزى المدرسى

رامى رضوان



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