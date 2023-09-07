حبس عامل رخام لاتهامه بسرقة هواتف محمولة وبيعها فى الموسكى 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل رخام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، وبيعها فى الموسكى.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عامل رخام)، وبحوزته (هاتفين محمول "مجهولين المصدر") حال قيامه بعرضهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكى.

بمواجهته أقر بقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى.