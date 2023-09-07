حبس عاطلين لاتهامهما بالإتجار فى الاستروكس بمصر القديمة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطلين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بالإتجار فى مخدر الاستروكس بمنطقة مصر القديمة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج، من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرامات.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.