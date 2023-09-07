اليوم السابع
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الخميس، 07 سبتمبر 2023 03:02 م
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حبس عاطلين لاتهامهما بالإتجار فى الاستروكس بمصر القديمة 4 أيام

الخميس، 07 سبتمبر 2023 02:32 م
حبس عاطلين لاتهامهما بالإتجار فى الاستروكس بمصر القديمة 4 أيام متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطلين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بالإتجار فى مخدر الاستروكس بمنطقة مصر القديمة. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة الإتجار فى المواد المخدرة. 
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج، من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرامات.
 
بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

مخدرات

استروكس

عقوبة الإتجار فى المخدرات



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