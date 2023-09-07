اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 سبتمبر 2023 01:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: 75% من مدارس بريطانيا المعرضة للانهيار تقع فى دوائر حزب سوناك

الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:33 م
جارديان: 75% من مدارس بريطانيا المعرضة للانهيار تقع فى دوائر حزب سوناك ازمة الخرسانة في بريطانيا
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

كشف تحليل لصحيفة الجارديان البريطانية بشان أزمة الخرسانة المدرسية ان ثلاثة ارباع المدارس في إنجلترا التي ادرجتها الحكومة على انها متاثرة بالخرسانة المتهالكة، تقع في مناطق يسيطر عليها حزب المحافظون الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء ريشي سوناك.

 

ووجد التحليل أن ما يقدر بنحو 100 ألف طالب يحضرون 147 مدرسة محددة أكدت الحكومة أنها تحتوي على خرسانة هوائية مسلحة معرضة للانهيار (Raac).

 

ويواجه ما يقرب من واحد من كل 10 تلميذ تأخير في بدء الفصل الدراسي نتيجة لهذه المشكلة، وفقًا لتحليل الصحيفة للقائمة، والذي أشار إلى أن 24 مدرسة في جميع أنحاء إنجلترا ستعود لإجراءات التعلم عن بعد بسبب الازمة.

 

يضم مجلس مقاطعة إسيكس المدارس المتضررة أكثر من أي سلطة محلية أخرى، مع وجود 53 مدرسة في القائمة، وهو ما يمثل أكثر من 30 ألف طالب، أي ما يقرب من ثلث جميع التلاميذ المتضررين، ومن بين 147 مدرسة، توجد 109 منها في دوائر انتخابية تضم نواب  محافظين.

 

وقالت المتحدثة باسم التعليم في الحزب الليبرالي الديمقراطي، منيرة ويلسون: "تظهر هذه الأرقام الدامغة أن الوزراء المحافظين كانوا نائمين أثناء القيادة بينما تنهار المباني المدرسية في الخلفية".

 

ومن بين نواب حزب المحافظين في إسيكس الذين تحدثوا علناً، الوزيرة السابقة بريتي باتيل، التي استخدمت أسئلة رئيس الوزراء لمطالبة سوناك بالالتزام "بالتمويل الكامل لتكاليف رأس المال والإيرادات المرتبطة بإعادة الأطفال إلى المدرسة".

 

تشير أرقام عدد المدارس المتضررة من أزمة Raac الخرسانة الهوائية المتسببة في الازمة، إلى المدارس التي تمولها الدولة، ومدارس الحضانة وكليات التعليم الإضافي (FE) في إنجلترا.

 

وقالت الصحيفة أن تكلفة إصلاح المدارس الثانوية من المرجح أن تكون أعلى بثلاث مرات في المدارس الابتدائية لأنها أكبر بكثير.

 

على الرغم من أن هناك تسع مدارس أقل في القائمة عما تم الإعلان عنه سابقًا، إلا أن أرقام الأربعاء يمكن أن تضيف عشرات الملايين إلى التقديرات السابقة التي تظهر أن الفاتورة تقترب بالفعل من 150 مليون جنيه إسترليني.

 

 


المملكة المتحدة

اخبار بريطانيا

ازمة الخرسانة المدرسية في بريطانيا

Raac

ريشي سوناك

حزب المحافظين



الموضوعات المتعلقة

جارديان: تكلفة إصلاح أزمة الخرسانة فى مدارس إنجلترا تصل لـ150 مليون إسترلينى

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:43 م

وزيرة بريطانية تنتقد زملاءها بألفاظ خارجة بشأن أزمة الخرسانة المدرسية.. فيديو

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:59 م

"أزمة الخرسانة".. تحدٍ جديد على طاولة ريشى سوناك قبل الانتخابات.. فوضى فى بداية العام الدراسى فى بريطانيا بعد إغلاق أكثر من 150 مدرسة مهددة بالانهيار والبحث عن فصول لآلاف الأطفال.. وصحف تبرز المطالبات بالتحقيق

الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:30 ص

"أزمة الخرسانة".. فوضى فى بداية العام الدراسى فى بريطانيا بسبب سلامة المبانى

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:38 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة