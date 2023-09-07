اليوم السابع
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تفاصيل اجتماع "المتحدة" باتحاد المنتجين والمهن التمثيلية (إنفوجراف)

الخميس، 07 سبتمبر 2023 10:51 م
تفاصيل اجتماع "المتحدة" باتحاد المنتجين والمهن التمثيلية (إنفوجراف) اجتماع "المتحدة" باتحاد المنتجين

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دعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية لعقد اجتماع تشاورى بين النقابتين واتحاد المنتجين، اليوم الخميس، للاتفاق على إطار عام لما فيه الخير للصناعة.
 
تفاصيل اجتماع المتحدة باتحاد المنتجين والمهن التمثيلية
تفاصيل اجتماع المتحدة باتحاد المنتجين والمهن التمثيلية
تفاصيل الاجتماع
تفاصيل الاجتماع

 

خلص الاجتماع إلى:
 
1 – أكد اتحاد المنتجين احترامه لكامل العاملين بالصناعة .
 
2 – عدم الاعتداد بأى لوائح تم تداولها مؤخرا خاصة، وأنه لم تصدر عن أي جهة رسمية ولا أساس لها من الصحة وتهدف لإثارة البلبلة وإشعال الفتنة بين أفراد الأسرة الفنية فى مصر.
 
3 – ضرورة وضع ضوابط لآليات حاكمة للعملية الإنتاجية فى ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع بما يضمن الحفاظ على جودة العمل والارتقاء بالمحتوى.
 
4 – استمرار اللقاءات التشاورية العاجلة بين نقيب المهن التمثيلية ونقيب المهن السينمائية وبعض ممثلي الشعب المختلفة بها للتنسيق فيما بينهم بما يضمن حقوق أصحاب المهن الفنية المختلفة .
 
وأكدت الشركة المتحدة فى بيانها دعمها الكامل لما سوف يتم الاتفاق عليه بين اتحاد المنتجين وبين نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية .
 

الشركة المتحدة

اتحاد المنتجين

نقابة المهن التمثيلية

المتحدة

صناع الدراما



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