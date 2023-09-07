تعرف على فعاليات آخر أيام مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، ختام مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، الذي انطلق السبت الماضي بديفيليه في شارع محمد علي بقلب المدينة، وبدأت عروضه على المسارح يوم الأحد الماضى واستمر لمدة 5 أيام متواصلة.

وتُختتم فاعليات مهرجان الاسماعيلية للفنون الشعبية اليوم الخميس، حيث يشهد مسرح حديقة الشيخ زايد أمام ديوان محافظة الإسماعيلية، عروض لفرق الحرية والأقصر وفلسطين وسيرلانكا، ويشهد مسرح نادي الفيروز، عروض لفرق السوهاج ومطروح والهند ورومانيا، ومسرح نادي الدنفاه، عروض لفرق العريش وملوي والشباب والرياضة والمكسيك، فيما يشهد نادي الأسرة عروض الشرقية وأسوان والإسماعيلية وأندونيسيا.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، مساء أمس الأربعاء، عروضا فنيا متنوعة للفرق المصرية والأجنبية، استمرارا لفعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، وهيئة تنشيط السياحة.

على مسرح حديقة الشيخ زايد تلاقت الفرق المصرية والأجنبية بعروض غنائية راقصة، فقدمت فرقة العريش للفنون الشعبية استعراضات "الدبكة، رجال سينا" بقيادة سامح الكاشف، بينما قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية بقيادة محمد شحاته فقرات "التحطيب، السحجة، أمانة يا مراكبي"، كما قدمت فرقتا المكسيك ورومانيا عروضهما الفنية وتفاعل معها الجمهور تفاعلا كبيرا.

وبحضور كبير من جمهور شاطئ الفيروز قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة أحمد واصف فقراتها المعبرة عن التراث الفلاحي ومنها "الفرح الشرقاوي، السقايين، الحصان، الحوايا"، فيما قامت فرقة الشباب والرياضة التابعة لمحافظة الإسماعيلية بتقديم مجموعة من عروضها الغنائية ومنها "السمسمية بتغني لمين، اه يا لالي، سلك، فرحنا له، اغنية مودرن، أغنية وطني صوصو"، إلى جانب عرض فني لفرقة دولة فلسطين وتضمن فقرات "فلسطيني، يا فلسطين جينالك، أنا دمي فلسطيني"، وقدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية تابلوهات "النجرشاد، الكف، فاصل غنائي لحماده حربي" الفرقة تدريب مدحت محرم، كما قدمت الفرقة عرض فني بالنادي النوبي العام وتضمن فقرات "الأراجيد، الكف، التاتا، السوق السياحي، النجرشاد، الفرح النوبي".

وفي نادي الدنفاه قدمت فرقةالإسماعيلية للفنون الشعبية استعراضاتها الغنائية "السمسمية، الصيادين، بتغني لمين، الضمة" والفرقة تدريب عمرو عجمي، بينما استعرضت فرقة مطروح للفنون الشعبية عددا من رقصاتها منها "مرحبتين، الجيا، رقصة الفرح، السامر"، إلى جانب عرض فني لفرقة دولة سيرلانكا بتقديم عروضها المعبرة عن تراثها الفني.

واستضاف نادي الأسرة فرقة سوهاج للفنون الشعبية وقدمت تابلوهاتها المتنوعة "السوهاجية، الربابة، الخلخال، التحطيب"، كما تألقت فرقة الحرية للفنون الشعبية على المسرح بتابلوهات "بنات بحري، الغزل، التنورة، الفلاحي، الزفة، وتحيا مصر"، القلوب البيضاء" الفرح، الفلاحين، ولازم نكون مع بعض"، بالإضافة إلى عرض فنى راقص لفرقة دولة إندونيسيا.

وفي مدينة القنطرة غرب أقيم عرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بفقرات "الصعيدي، الفلاحي، المزاوى، النوبة"، إلى جانب عرض فني لفرقة دولة الهند

المهرجان تقيمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ويشهد المهرجان ضمن فعالياته ندوة علمية حول "استلهام وتوظيف التراث في فرق الفنون الشعبية" تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

يشار إلى أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 23 تشارك به 17 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية، وتقام فعاليات قصور الثقافة في نادي الشيخ زايد، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين.

ويختتم المهرجان غدا الجمعة على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بحضور قيادات وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية