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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 07 سبتمبر 2023 10:09 ص
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة ، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 630 شاحنة و 698 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 298 شاحنة و 562 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 332 شاحنة و 136 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة TS INDEX قادمة من العقبة والعبارة أمل فيما تغادر ثلاث سفن وهي الحرية ، بوسيدون اكسبريس والقاهرة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1440 طن بضائع و 180 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي سينا ، بريدج وايلة، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة درة جدة وعلى متنها 468 سيارة بوزن 936 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2365 راكب بموانيها.


 


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