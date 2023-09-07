تخريج دفعة جديدة من المتدربات على التفصيل والخياطة بأسيوط

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط عن ختام فعاليات الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بمركز ومدينة البداري، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وذلك بعد الانتهاء من فترات التدريب النظرية والعملية حسب البرنامج المعتمد من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ضمن خطة التدريب للعام 2023 / 2024 ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل بالمحافظات، لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة، أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأشار علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إلى أن هذه التدريبات المقدمة بالمجان للشباب من الجنسين، توفرها المديرية خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة ، تتضمن جوانب نظرية وعملية على موضوعات وبرامج التدريب كما أنها تتم بمعرفة عدد من المدربين الأكفاء في مجال تخصصهم، فضلاً عن أنه في ختام كل دورة تدريبية يُمنح المتدرب شهادة معتمدة تفيد اجتيازه للدورة بنجاح، وبعد انتهاء التدريب يصبح الشباب لديهم مهنة تعد مصدر رئيساً وعاملاً أساسياً في دخلهم وتحسن مستويات معيشتهم ،كما يشرف على التدريب المهندسة سحر مالك مدير إدارة التدريب المهني، وإسماعيل محمد مدير مكتب عمل البداري.

كما قالت وزارة العمل في بيان لها أن مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، شاركت في فعاليات احتفالية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عقب انتهاء مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتي استمرت 3 أسابيع ، حضرها 305 متسابق من العاملين بشركة المياه يشكلون 116 فريق ، وذلك بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية التابع للشركة بعد تطويره وتجهيزه ، والمشاركة في تحكيم نهائيات المسابقة ، في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتعاون والتنسيق مع المنشآت كثيفة العمالة والأكثر خطورة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لتوعية العمال بأهمية تلك الاشتراطات في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والمترددين.

وأشاد الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج في كلمته بالمسابقة بدور المديرية في نشر ثقافة السلامة المهنية داخل الشركة والجدية بين الفرق المتسابقة لتنفيذ كافة الاشتراطات اللازمة لحماية العمال والمتعاملين مع الشركة والحفاظ على أرواحهم وعلى مقدرات الشركة داعيا ًكافة الشركات الاقتداء بنموذج الشركة في مثل هذه الفعاليات ، وحضر الاحتفالية اللواء عصام الليثي سكرتير عام محافظة سوهاج ،والمهندس يوسف حلمي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، ومجموعة متميزة من قيادات الشركة القابضة وقيادات الشركة بسوهاج ، كما تم تحكيم نهائيات المسابقة بلجنة تضمنت العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد مصطفى مدير إدارة الأزمات بالشركة القابضة، ووجدى حلاوة وأحمد السعدنى مسئولي السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، وعز الدين الطاهر مدير ادارة الأزمات بالمحافظة ، والكيميائية نهي محمد عبد الرؤوف مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، والكيميائى مصطفى محمد حافظ مدير السلامة والصحة المهنية بشركة مياه سوهاج، والكيميائى مصطفى حفنى مدير إدارة الأزمات بشركة مياه سوهاج.

وأضاف مدير المديرية أنه خلال الاحتفالية أشار المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بسوهاج إلى أن المنافسات شملت 8 مجالات وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن، التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم، المهارات الفردية للكلور، محترفي التعامل مع تسرب الكلور، التعامل بأمان داخل الأماكن المغلقة، المهارات الفردية للسيبيا، محترفي العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة، والتعامل مع الحريق، كما أضاف أن الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل.