تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع طفل فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع طفل بمنطقة الطالبية، وأشارت التحريات وأقوال أفراد أسرته، إلى أنه اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وصرحت النيابة بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخص من عقار في الطالبية، بإجراء التحريات تبين أن طفلا اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.