تحريات أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة فى بولاق الدكرور، لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه في بولاق الدكرور. وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم تحديد هويته، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.