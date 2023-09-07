تاجر الحشيش سقط فى الكمين قبل ترويج الممنوعات فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بين عملائه في عدة أماكن مختلفة جنوب المحافظة، وبإعداد كمين له تمكنوا من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، اعترف بحيازتها للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم الكشف عن نشاط المتهم، بعد أن رصدته تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، خلال ترويجه المواد المخدرة بين عملائه، وتنقله بين عدة مناطق جنوب محافظة الجيزة، لتوصيلها لهم.

تتبع رجال المباحث تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين له أسفر عن القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

أدلى المتهم باعترافات كشفت عن اتجاره بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، وأنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، وحيازته الهاتف للتواصل معهم، والنقود من حصيلة الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتحرر محضرا بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.