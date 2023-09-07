اليوم السابع
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الخميس، 07 سبتمبر 2023 07:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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بلينكن يزور مواقع حرس الحدود الأوكرانية ويعلن عن 300 مليون دولار لقطاع إنفاذ القانون

الخميس، 07 سبتمبر 2023 07:12 م
بلينكن يزور مواقع حرس الحدود الأوكرانية ويعلن عن 300 مليون دولار لقطاع إنفاذ القانون بلينكين
أ ش أ

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قام وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بزيارة مواقع حرس الحدود الأوكرانية خلال زيارته التى تستمر لمدة يومين إلى أوكرانيا.

وقال بلينكن على منصة التواصل الاجتماعى X (المعروفة سابقًا باسم تويتر): "لقد زرت حرس الحدود لمعرفة كيف يواصلون حماية أراضى أوكرانيا وشعبها".


وأضاف أن الولايات المتحدة تقدم تمويلًا جديدًا بقيمة 300 مليون دولار لقطاع إنفاذ القانون فى أوكرانيا لمواصلة هذا العمل المهم.


وشدد وزير الخارجية الأمريكى على أن "الولايات المتحدة مازالت تقف مع أوكرانيا".

 

 


بلينكين

أوكرانيا

روسيا

كييف

موسكو



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