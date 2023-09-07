بايدن يغادر حفلا تكريميا "دون سابق إنذار".. فيديو

وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعدم الاحترام بعد أن غادر بسرعة حفل تكريم في البيت الأبيض لأحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام.

وتظهر اللقطات المنشورة مغادر بايدن، بشكل غير متوقع، حفل تكريم في البيت الأبيض لأحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام، الكابتن المتقاعد لاري تايلور، ما عرضه لانتقادات لاذعة من الصحافة الأمريكية.

وانتقد قدامى المحاربين العسكريين بايدن بعد ذلك، قائلين إن القائد الأعلى أظهر "عدم احترام مذهل".

واتهمت الصحف والمواقع الإخبارية الرئيس بالازدراء تجاه هؤلاء الأبطال الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل بلادهم.

وفي وقت سابق، قالت النائبة في الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، إن أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي مستعدة لدعم مبادرة بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن.