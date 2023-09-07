اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

بايدن يغادر حفلا تكريميا "دون سابق إنذار".. فيديو

الخميس، 07 سبتمبر 2023 11:05 ص
بايدن يغادر حفلا تكريميا "دون سابق إنذار".. فيديو جانب من حفل التكريم
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعدم الاحترام بعد أن غادر بسرعة حفل تكريم في البيت الأبيض لأحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام.

وتظهر اللقطات المنشورة مغادر بايدن، بشكل غير متوقع، حفل تكريم في البيت الأبيض لأحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام، الكابتن المتقاعد لاري تايلور، ما عرضه لانتقادات لاذعة من الصحافة الأمريكية.

 

وانتقد قدامى المحاربين العسكريين بايدن بعد ذلك، قائلين إن القائد الأعلى أظهر "عدم احترام مذهل".

واتهمت الصحف والمواقع الإخبارية الرئيس بالازدراء تجاه هؤلاء الأبطال الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل بلادهم.

وفي وقت سابق، قالت النائبة في الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، إن أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي مستعدة لدعم مبادرة بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 


بايدن

حفل تكريم

حرب فيتنام

امريكا

الرئيس الامريكى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة