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باق 20 يوما.. الأربعاء 27 سبتمبر موعد المولد النبوى الشريف

الخميس، 07 سبتمبر 2023 01:00 ص
باق 20 يوما.. الأربعاء 27 سبتمبر موعد المولد النبوى الشريف المولد النبوى الشريف - حلوى المولد النبوى
كتب محمود راغب

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أيام معدودة باتت تفصلنا على المولد النبوى الشريف ، حيث تشير الحسابات الفلكية ، أن المولد النبوى سيكون يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر 2023 ، وبذلك يتبقى 20 يوما على المولد النبوى الشريف.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن شهر ربيع الأول سيكون أول أيامه السبت 16 سبتمبر الجارى وعدته أيضا 30 يوما.
 
ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".
 
ونظام التقويم الهجري، يعتمد على الشهر القمري، الذي يتمثل في المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض، حيث تقاس هذه المدة عادة من محاق إلى محاق تال، أو من استقبال إلى استقبال بعده، وإن هذه المدة لا تكون ثابتة نظرا إلى الاختلاف المركزي الذي يعاني منه القمر في مداره حول الشمس. فالاضطراب الحاصل في كل من مداري القمر والأرض يؤدي في بعض الأحوال إلى اختلاف في طول الشهر الفعلي للقمر عن طوله المتوسط.
 
ويبلغ مجموع عدد أيام السنة الهجرية المدنية 354 يوماً شمسياً في السنة البسيطة، أما في السنة الكبيسة التي تبلغ 355 يوماً فيضاف اليوم الزيادة إلى شهر ذي الحجة، ليصبح عدد أيامه 30 بدلاً من 29 يوماً، والأشهر الهجرية هي: (1) المحرم (2) صفر (3) ربيع الأول (4) ربيع الآخر (5) جمادى الأولى (6) جمادى الآخرة (7) رجب (8) شعبان (9) رمضان (10) شوال (11) ذو القعدة (12) ذو الحجة.

المولد النبوى

موعد المولد النبوى الشريف

ربيع الأول

شهر ربيع الاول

اليوم السابع بلس



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