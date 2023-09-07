اليوم.. جامعة حلوان تستقبل وفود الجوالة من 25 جامعة للمشاركة بأسبوع شباب الجامعات

كتب محمد صبحى

بالتزامن مع انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات من 8 : 14 سبتمبر 2023 تستقبل اليوم جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وفود نشاط الجوالة من 25 جامعة من الجامعات المشاركة في أسبوع شباب الجامعات، بإجمالى 500 طالب و طالبة و هيئة إشراف و هيئة تحكيم و قادة لقاء الجوالة و السواعد الطلابية.

وتبدأ فعاليات مسابقات نشاط الجوالة فى تمام الساعة الخامسة مساء عقب تناول وجبة الغداء بمسابقة النموذج الريادى المبتكر وبناء البوابة و النادى الخلوى فى المكان المخصص لكل جامعة بترتيب القرعة فى مخيم الجوالة بجوار كلية الصيدلة.

و يتم عقد اجتماع مديرى إدارات الجوالة بالجامعات المشاركة و هيئة التحكيم لعرض برنامج الفعاليات وأماكن الأنشطة و التجهيز للإفتتاح الكشفى و كرنفال الجامعات و الذى سيتم تنفيذه يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023.

تعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، طارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة.