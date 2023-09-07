وأفاد الجيش، فى بيان نشره عبر موقعه الالكترونى اليوم الخميس، بأن "القوات المسلحة المالية شنت غارات جوية وقائية أعقبتها عملية لقوات محمولة جوا استهدفت مجموعات إرهابية مسلحة، بمن فيهم أحد القياديين الإرهابيين المطلوبين"، مشيرا إلى أن هذه الجماعات مارست ضغوطا على السكان فى مناطق على بعد 35 كلم شمال مدينة تمبكتو الأثرية.

وتخضع مدينة تمبكتو لحصار من جانب مجموعات إرهابية منذ أواخر شهر أغسطس الماضى، وذلك وفقا لمسؤولين محليين فى مالى.

يذكر أن مالى تشهد منذ عام 2012 أزمة أمنية عميقة بدأت فى الشمال وامتدت إلى وسط البلاد، بالإضافة إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.