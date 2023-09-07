وقال بيسكوف، تعليقا على قرار أمريكي بإرسال أموال تخص رجال أعمال روس مصادرة لدعم القوات الأوكرانية - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الخميس "استقبلنا قرار واشنطن بشكل سلبي تماما، ونعتبر كل الحالات المتعلقة بتجميد أي أموال تتعلق بالممتلكات الحكومية والخاصة والمختلطة الروسية في الخارج، عملا غير قانوني".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، إلى أن أية ادعاءات أو مزاعم بوجود مبرر لاستمرار هذا الخروج على القانون هي "هراء قانوني مطلق"، وستؤدي في كل الأحوال إلى التقاضي في المستقبل.