القبض على 7 عاطلين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى القبض على 7 عاطلين بحوزتهم 11 كيلو حشيش واستروكس بحملات متفرقة فى العاصمة، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية : ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو – سلاح نارى مسدس).

كما تم ضبط (عامل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار، و ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 3 كيلو).

وتمكن رجال المباحث من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الشرابية ، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,250 كيلو جرام – سلاح أبيض)، وضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – سلاح أبيض).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.