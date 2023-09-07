اليوم السابع
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القبض على 7 عاطلين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى القاهرة

الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:17 م
القبض على 7 عاطلين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى القاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى القبض على 7 عاطلين بحوزتهم 11 كيلو حشيش واستروكس بحملات متفرقة فى العاصمة، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية : ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو – سلاح نارى مسدس).

كما تم ضبط (عامل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار، و ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 3 كيلو).

وتمكن رجال المباحث من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الشرابية ، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,250 كيلو جرام – سلاح أبيض)، وضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – سلاح أبيض).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


حملات امنية

اخبار الحوادث

مواد مخدرة

امن القاهرة



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